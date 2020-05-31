رفع حظر التجول داخل المدن غير الموبوءة

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، أمس السبت، رفع حظر التجول «كليًّا» داخل المدن غير الموبوءة بفيروس «كورونا المستجد»، مع استثناء الأندية الرياضية وصالات المناسبات والمقاهي، مؤكدة حظر التنقل بين المدن.

وأكدت اللجنة على أصحاب جميع الأنشطة تقديم المستلزمات الوقائية من المرض للزبائن مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي، على أن يكون عملها طيلة الأربعة وعشرين ساعة.

وأوضحت اللجنة أن المطاعم بإمكانها تقديم الوجبات لزبائنها شريطة اصطحابها لبيوتهم وعدم تناولها في صالات المطاعم «ديلفري فقط».

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