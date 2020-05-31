صحة الموقتة تدعو كل أطباء شرق وغرب ليبيا للتطوع في الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

دعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، في بيان اليوم، الأطباء للتطوع لمكافحة وباء «كورونا المستجد» في الجنوب الليبي معلنة حاجتها لأطباء في عدد من التخصصات بالاضافة الى فنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي للتطوع بالعمل بمركز العزل السريري الطبي سبها المخصص لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد».

ودعت الوزارة كل مَن يريد التطوع من الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي إلى التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لترتيب إجراءات سفرهم لمساعدة أهالي الجنوب.

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