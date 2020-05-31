تفاصيل نشر أفريكوم قوات مقاتلة في تونس للتدخل في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أنهت القيادة العسكرية الأميركية بإفريقيا «أفريكوم»، الجدل بخصوص الأنباء المتداولة حول إمكانية نشر قوات عسكرية مقاتلة في تونس للمشاركة في الحرب داخل ليبيا.

وشددت «أفريكوم» في تغريدة لها في موقعها على «تويتر» أمس السبت، أن لواء المساعدة للقوات الأمنية التونسية مقصود به وحدة تدريب صغيرة، وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية، وليس المقصود بها بأي حال من الأحوال قوات عسكرية مقاتلة.

وكانت وكالة رويترز نشرت خبرا مفاده أن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألوياتها للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا، ونقلت عن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أنها «تدرس مع تونس طرقا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءها للمساعدة الأمنية».

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