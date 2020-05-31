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رصد قطع بحرية عسكرية تركية أمام الشواطئ الليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – أوج :

أكد المحلل العسكري التركي، توران أوغوز، وجود 3 قطع بحرية عسكرية تركية حاليا أمام شواطئ غرب ليبيا، موضحا أنها الفرقاطتين “قابيا” و”بارباروس”، بالإضافة إلى ناقلة الوقود “أكار”.

وقال أوغوز، في تصريحات لقناة TRT التركية، إن الفرقاطات العسكرية تعمل كوحدات دفاعية، لكنها قادرة على الهجوم متى احتاج الأمر، مضيفا أن “تورك دينز جوريف” تعد الوحدة البحرية التركية الأقوى في ليبيا.

وزعم أن وجود الفرقاطات قبالة سواحل غرب ليبيا شرعي بناء على الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، مدعيا أنها لحماية أفراد القوات التركية المتواجدين في غرب ليبيا من التهديد الجوي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اى غواصة بحرية مصرية تستطيع اغراقهم بصواريخ من على بعد 130 كم وهى فى المياه الدولية فالبحرية المصرية السادسة عالميا

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  • واتقاق الفنكوش مع السراج باطل لانه ينبغى توقيع جميع اعضاء المجلس الرئاسى التسعة ثم اعتمادها من البرلمان وهذا لم يحدث بينما من حق الجيش المصرى دعم الجيش الليبى بموجب اتفاقية الدفاع العربى المشترك حيث شارك الجيش الليبى مع المشير حفتر فى حرب اكتوبر ضد اسرائيل وان الاوان الاوان لرد الجميل واليوم القائد الاعلى للجيش الوطنى الليبى المستشار عقيلة صالح فى القاهرة وغدا سيكون هناك المشير واذا التقى المشيران فالويل للاخوان واردوغان فاللقاء الماضى اعقبه قصف مصراته لاول مرة واليوم سيكون تحرير مصراته هو الهدف هذه المرة والطريق اليها سالك من قاعدة محمد نجيب برا وبحرا فى المياه الاقليمية وجوا انتهى الدرس ياخوان

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