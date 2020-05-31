رصد قطع بحرية عسكرية تركية أمام الشواطئ الليبية

ايوان ليبيا – أوج :

أكد المحلل العسكري التركي، توران أوغوز، وجود 3 قطع بحرية عسكرية تركية حاليا أمام شواطئ غرب ليبيا، موضحا أنها الفرقاطتين “قابيا” و”بارباروس”، بالإضافة إلى ناقلة الوقود “أكار”.

وقال أوغوز، في تصريحات لقناة TRT التركية، إن الفرقاطات العسكرية تعمل كوحدات دفاعية، لكنها قادرة على الهجوم متى احتاج الأمر، مضيفا أن “تورك دينز جوريف” تعد الوحدة البحرية التركية الأقوى في ليبيا.

وزعم أن وجود الفرقاطات قبالة سواحل غرب ليبيا شرعي بناء على الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، مدعيا أنها لحماية أفراد القوات التركية المتواجدين في غرب ليبيا من التهديد الجوي.

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