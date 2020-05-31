زيارة مرتقبة للمشير حفتر الى القاهرة خلال الساعات القادمة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر دبلوماسي ليبي أن مصر تدفع بقوة نحو تفعيل الحل السياسي في ليبيا، ووقف حد للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، خصوصا التدخل العسكري التركي ونقل مرتزقة سوريين إلى البلاد.

وتوقع المصدر في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، زيارة مرتقبة لخليفة حفتر إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة للتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، موضحا أن القاهرة تخشى أن تتحول ليبيا لساحة صراع عسكري طويل المدى يؤثر على أمن واستقرار البلاد ويؤثر على دول الجوار الليبي.

ولفت إلى تحركات تجريها القاهرة داخل أروقة الجامعة العربية للجم التدخل العسكري التركي في الشأن الليبي، مؤكداً أن بعثة مصر لدى الجامعة تتشاور مع الدول الأعضاء حول الجرائم التركية ومحاولة استنساخ المشهد السوري داخل الأراضي الليبية.

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