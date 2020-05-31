مقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة بالصومال

قالت الشرطة وشهود إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما انفجرت قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومال ية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

قال قائد بالشرطة يدعى فرح حسن لرويترز “ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين… عدد القتلى مرشح للزيادة”.

وتسلك هذا الطريق مركبات حكومية وأمنية.

قال نور حاجي من مستشفى المدينة في مقديشو، حيث نقل المصابون، لرويترز “حملت أربعة قتلى بينهم والد زوجتي”.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

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