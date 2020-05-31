وكالة الأنباء الإماراتية تضيف 5 لغات جديدة في تقديم خدماتها الإخبارية

أعلنت وكالة أنباء الإمارات “وام” توسيع نطاق خدماتها الإخبارية باللغات المختلفة من خلال إضافة 5 لغات جديدة هي السريلانكية، والمالايالامية، والإندونيسية، والبنغالية، والبشتونية، لتصبح تغطيات “وام” متاحة لنحو 551 مليون نسمة من شعوب الدول الناطقة بهذه اللغات ، وليرتفع إجمالي عدد اللغات التي تستخدمها الوكالة في تقديم خدماتها إلى 18 لغة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام :

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف المجلس الوطني للإعلام ودولة الإمارات بهدف تسليط الضوء على التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في ظل التوجيهات السديدة والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة ..وسيسهم رفع عدد اللغات التي تقدم من خلالها “وام” خدماتها على إيصال رسائل الإمارات حول الانفتاح والتسامح والوسطية إلى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى دعم الجهات الرسمية الوطنية من خلال تسهيل إيصال رسائلها بوضوح وبشكل مباشر إلى المقيمين الناطقين بهذه اللغات”.

موضحا أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز صورة الإمارات الإيجابية ومواكبة مكانتها المتميزة، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع الإعلامي العالمي

وأكد الدكتورسلطان أن هذه المرحلة التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، تتطلب التحصين المعرفي ونشر الحقائق العلمية ومحاربة الشائعات والمعلومات المضللة، كما أن التوسع في بث الخدمات الإخبارية للوكالة بنطاق واسع من اللغات الأجنبية يسهم بشكل فاعل في إيصال كافة الارشادات والإجراءات الحكومية إلى مختلف شرائح المجتمع، كون الإمارات تتميز بتنوع اجتماعي واسع يمثل أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في الدولة.

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