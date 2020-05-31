بابا الفاتيكان: وباء كورونا لابد أن يوقظ الرغبة في الخدمة وعمل الخير

في عظته مترئسا القداس الإلهي صباح اليوم الأحد في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد العنصرة دعا البابا فرنسيس الكاثوليك إلى أن يجعلوا وباء كورونا “يوقظ الرغبة في الخدمة، وفي عمل الخير”.

وقال البابا: “في وقت الوباء هذا، كم هو كبير الأذى الذي تسببه النرجسية والانغلاق على احتياجاتنا الخاصة واللامبالاة إزاء احتياجات الآخرين وعدم الاعتراف بضعفنا وأخطائنا”.

وختم البابا عظته بالقول لندعو الرب “ليحررنا من شلل الأنانيّة وأن يشعل فينا الرغبة في أن نخدم ونصنع الخير. لأن الأسوأ من هذه الأزمة هي مأساة أن نضيّعها منغلقين على أنفسنا”.

ومنذ بداية أزمة وباء كورونا ، التي تعد إيطاليا من أكبر الدول المتضررة منها، دعا البابا مرارا المصلين إلى اتباع القواعد التي تهدف لاحتواء تفشي الفيروس عند المشاركة في الخدمات الدينية.

وألقى البابا فرنسيس يوم الأحد الماضي عظته الأولى أمام الحضور في ساحة القديس بطرس منذ تخفيف القيود مع السماح بحضور عدد محدود فقط.

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