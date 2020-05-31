الجيش السوداني: نشر قوات مشتركة على الحدود مع إثيوبيا يمكن أن يحل المشكلة نهائيا

أكد المتحدث باسم الجيش السودان ي العميد عامر محمد الحسن، الأحد، أن محادثات بلاده مع الجانب الإثيوبي مستمرة بشأن مسألة الشريط الحدودي.

وقال العميد الحسن لفضائية “سكاي نيوز عربية”، إن الأوضاع الآن تعيش هدوءا حذرا في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وأشار إلى أن معالجة المشكلة تتم بالتزام القوات الإثيوبية بمنع دخول الميليشيات لمنطقة الفشقة، متعهداً بحماية المواطنين السودان يين وممتلكاتهم.

وتابع: “الجانب الإثيوبي هو من ينبغي عليه حل المشكلة لأنه يدعم الميليشيات، وإجراء أي مباحثات يجب أن يقوم على التزام أديس أبابا وعدم التسويف”.

واعتبر المتحدث باسم الجيش السودان ي أن نشر قوات مشتركة على الحدود مع إثيوبيا يمكن أن يحل المشكلة نهائيا. والسبت، استدعت الخارجية السودان ية، القائم بالأعمال الإثيوبي على خلفية التوتر الحاصل على الحدود بين البلدين.

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