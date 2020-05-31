تقرير إيطالي: يوفنتوس سيعرض رابيو على يونايتد لاستعادة بوجبا

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن يوفنتوس سيحاول التعاقد مع بوجبا في الموسم المقبل.

وسيحاول يوفنتوس اقناع يونايتد بالتخلي عن بوجبا مقابل مبلغ مالي بالإضافة لحصول النادي الإنجليزي على اللاعب أدريان رابيو.

وفشل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو في إثبات قدراته مع يوفنتوس بعدما انضم للفريق الإيطالي هذا الموسم قادما من باريس سان جيرمان.

ويبحث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن لاعب وسط مميز ليضمه لفريقه ليمثل ثنائية قوية رفقة البرتغالي برونو فيرنانديز المنضم لقلعة الشياطين الحمر في يناير الماضي.

إلا أن المدرب النرويجي يأمل في إقناع بوجبا بالاستمرار مع مانشستر يونايتد في ظل المستوى المميز الذي ظهر به فيرنناديز في الفترة السابقة، وهذا ما يجعله يمثل شراكة مميزة مع النجم البرتغالي الشاب في وسط ملعب الفريق الأحمر.

وحتى الآن لم يحسم النجم الفرنسي بوجبا موقفه سواء بالبقاء مع مانشستر يونايتد أو الرحيل عن الفريق.

وانضم بوجبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في عام 2012 مجانا، قبل أن يعود العملاق الإنجليزي ويشتريه من النادي الإيطالي في 2016 مقابل 95 مليون جنيه إسترليني.

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