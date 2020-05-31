بالأسماء .. مقتل أبرز قادة الوفاق من الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات :

تداولت مصادر اعلامية خبر تكبد معسكر الوفاق خسائر بشرية كبيرة، فالجهات التابعة لها لم تتوقف عن نعي قادة قتلوا في محاور القتال بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني والوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين موالين لأنقرة، في طرابلس.

ونعت حسابات مقربة من الوفاق 7 من أبرز القادة البارزين بالتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية وهم عادل راشد وحمدي حليلة وربيع جموم وفراس الوحيشي والطيب البوش ومحمود الهنقاري ومحمد بحرون الملقب بالفار.

وبينما تتكبد القوات الموالية للوفاق خسائر بشرية متوالية، شهدت المعارك الدائرة في محاور الرملة وطريق المطار منذ الأمس إصابة معاذ شكال وسيف النصر دليق اللذين ينتميان أيضا للتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية.

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