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موسكو: تسجيل 2595 إصابة جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يصل إلى 180 ألفا و791 حالة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

سجلت العاصمة الروسية موسكو 2595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 1885 حالة شفاء، ليفوق عدد المصابين للمرة الأولى منذ 24 مايو الجاري عدد المتعافين على أساس يومي.
وذكر مركز عمليات موسكو لمكافحة “كورونا” في بيان صادر اليوم الأحد، أن نسبة الزيادة اليومية للإصابات في المدينة بلغت 1,5% مقابل 1,3% في اليوم السابق.
وأشار البيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في موسكو إلى 180 ألفا و791 حالة، موضحا أن إجمالي الوفيات بلغ 2477 وفاة وإجمالي المتعافين وصل إلى 80 ألفا و179 حالة.
ولفت مركز موسكو لعمليات مكافحة ” كورونا” إلى أنه بشكل عام يشهد معدل انتشار الوباء في المدينة منحى تنازليا في الفترة الأخيرة، باستثناء مؤشر الوفيات، الذي سجل قفزات في الأيام الماضية، إلا أنه تراجع أيضا خلال اليومين الأخيرين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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