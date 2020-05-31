مكتب مصر للطيران بالسعودية: لا يوجد خطط من الشركة لرحلات بين البلدين

أكد المكتب الإقليمي لمصر للطيران بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يوجد أية رحلات مخططة بدءًا من اليوم تابعة للشركة بين مصر والسعودية .

وقال مكتب شركة مصر للطيران، إن الرحلات التي تتم حاليا هي عدة رحلات تابعة لشركات طيران خاصة وسياحية لإعادة بعض المصريين وعلى نفقتهم الخاصة من السعودية ودول أخرى.

وقال المكتب، إن موقع مصر للطيران الإلكتروني مسجل عليه كافة الرحلات المتاحة بدءا من تاريخ انتهاء الحظر وهو ١٦ يونيو المقبل وما بعد ذلك ، وأنه في حال اتخاذ قرار بتمديد حظر الطيران سيتم فورا وآليا إلغاء هذه الرحلات من على الموقع مباشرة.

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