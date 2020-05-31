الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس ومسئولين في فتح

قالت مصادر فلسطين ية، إن الشرطة ال إسرائيل ية اعتقلت اليوم الأحد، محافظ القدس في السلطة ال فلسطين ية عدنان غيث ومسئولين في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس ال فلسطين ي محمود عباس.

وذكرت وكالة الأنباء ال فلسطين ية الرسمية (وفا)، أن الاعتقالات جرت خلال وقفة في شرق القدس جرت بمناسبة إحياء الذكرى السنوية 19 لرحيل المسئول ال فلسطين ي السابق في المدينة المقدسة فيصل الحسيني.

وبحسب الوكالة، منعت الشرطة ال إسرائيل ية الفعالية التي نظمت أمام مقر منظمة التحرير ال فلسطين ية في حي “الشيخ جراح” في القدس قبل أن تعتقل غيث ومسئولين في حركة فتح في المدينة.

ودأبت الشرطة ال إسرائيل ية على اعتقال غيث خلال مشاركته في أي فعاليات رسمية للسلطة ال فلسطين ية في القدس وعادة ما تفرج عنه بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه.

وفي هذه الأثناء فضت الشرطة ال إسرائيل ية تظاهرة نظمها شبان فلسطين يون للتنديد بحادثة مقتل شاب فلسطين ي من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة يوم أمس وللمطالبة بالإفراج عن جثمانه. وكان الشاب إياد الحلاق قتل برصاص الشرطة ال إسرائيل ية قرب باب الأسباط في البلدة القديمة في شرق القدس أثناء توجهه إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت الشرطة ال إسرائيل ية، إن عناصرها اعتقدوا أن القتيل كان يحمل مسدسا وأطلقوا عليه النار لعدم الانصياع لأوامره قبل أن يتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقوبلت الحادثة بتنديد فلسطين ي واسع. وصرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة حازم قاسم بأن تصريحات المسؤولين ال إسرائيل يين عن إجراء تحقيق حول قتل الشاب الحلاق “محاولة للتغطية على الجريمة البشعة”. وقال قاسم في بيان، إن “كل التحقيقات التي قام بها الاحتلال مع القتلة من جنوده ومستوطنيه، انتهت ببراءة المجرمين، وهي تحقيقات وهمية تهدف للتهرب من الملاحقة القانونية الدولية”.

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