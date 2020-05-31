بالصور.. مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا تستخدم الألغام والمساطر في المحاور

طرابلس 31 مايو 2020 (وال)- كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن البدء مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في استخدام الألغام والمفخخات والمساطر في المحاور.

هذا ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – صورًا للألغام والمفخخات والمساطر التي زرعتها مليشيات السراج والدواعش والمرتزقة، في عودة لاستخدام حيلهم القديمة التي استخدمتها في بنغازي ودرنة والآن في طرابلس. (وال- طرابلس) ر ت

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