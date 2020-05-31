بعد تعليق صلاة الجماعة لشهرين.. السعوديون يعودون إلى المساجد بالكمامات

الرياض-العنوان

عاد المصلون واضعين كمامات إلى المساجد في السعودية بعد فتحها باستثناء مكة المكرمة بعد أكثر من شهرين على وقف صلاة الجماعة بسبب الإغلاقات لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجلب مصلون سجادات الصلاة الخاصة بهم وأبقوا مسافة آمنة لا تقل عن مترين ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي، مع استمرار منع الوضوء في المساجد.

وأعيد الأحد فتح أبواب أكثر من 90 ألف مسجد في المملكة أمام المصلين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وكتبت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في تغريدة على تويتر “تهافت المصلون إلى بيوت الله لأداء أول فريضة بعد فتح المساجد ملتزمين بما أقرته الوزارة من التعليمات والإجراءات الاحترازية”.

ونشرت الوزارة فيديو يظهر مسجدا ارتدى فيه المصلون كمامات واقية وقاموا باستخدام علبة مطهر يدين بعد الصلاة.

وفي مسجد الراجحي في العاصمة الرياض، انتظر مئات في باحة المسجد قبل السماح لهم بالدخول لأداء صلاة الظهر، بينما تم في الخارج توزيع كمامات وسجادات الصلاة وقياس حرارة كل شخص جاء إلى المسجد.

وتوزعت شاشات داخل المسجد للحث على اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس. وطلب منهم المغادرة فورا عند انتهاء الصلاة.

وكانت السلطات السعودية وجهت المساجد بمنع التجمعات والامتناع عن تقديم الطعام والشراب والسواك لتنظيف الأسنان. وسجلت شكاوى عدم استجابة البعض وامتثالهم للإجراءات الاحترازية.

وكانت السعودية علقت صلاة الجماعة في كافة المساجد لأكثر من شهرين للحد من انتشار الفيروس. وبدأت المملكة التي سجلت أكبر عدد إصابات بالفيروس في منطقة الخليج بتخفيف تدريجي لحظر التجول الصارم.

المصدر-وكالات