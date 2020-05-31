طبيب إيطالي: فيروس “كورونا” فقد قوته وبات “أقل فتكًا”

روما 31 مايو 2020 (وال)- أكد أحد أطباء الإيطاليين اليوم الأحد، أن فيروس “كورونا” المستجد، بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكًا.

وقال ألبرتو زانغريلو زانغريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو في شمال البلاد، والتي تحملت العبء الأكبر لعدوى فيروس “كورونا” في البلاد: “في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيًا في إيطاليا”.

وأضاف ألبرتو زانغريلو – في تصريح لمحطة “آر.إيه.آي” التلفزيونية الإيطالية – “المسحات التي أخذت على مدى الأيام العشرة الماضية، أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية، مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين”.

وكانت إيطاليا قد سجلت ثالث أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، حيث بلغت 33415 شخصًا، منذ ظهور التفشي في 21 فبراير، وتأتي في المركز السادس عالميًا من حيث الإصابات التي بلغت 233019.

لكن الإصابات والوفيات انخفضت بشكل مستمر في مايو الحالي، وتقوم البلاد بتخفيف بعض من قيود العزل التي تُعد بين الأشد صرامة بأنحاء العالم.

وقال ألبرتو زانغريلو إن بعض الخبراء يُبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى، لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان.

وقال ألبرتو زانغريلو “علينا أن نعود كبلد طبيعي، وعلى أحدهم تحمل مسؤولية ترهيب البلد”.

ودعت الحكومة الإيطالية إلى توخي الحذر، قائلة إن إعلان النصر ما زال بعيدًا.

وقالت مساعدة وزير الصحة ساندرا زامبا – في بيان – “بينما ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء الفيروس، أدعو الذين يدعون تأكدهم من ذلك؛ لعدم إرباك الإيطاليين”.

وأضافت ساندرا زامبا – بحسب وكالة رويترز – “بدلا من ذلك علينا أن ندعو الإيطاليين إلى الحفاظ على أقصى درجات الحذر، والإبقاء على التباعد بين الأشخاص، وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات”. (وال- روما) ر ت

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