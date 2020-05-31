تقرير: توتنام مستعد لمساواة كوتينيو بـ هاري كين

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية أن توتنام سيحاول التعاقد مع النجم البرازيلي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

ورغم أن برشلونة يريد بيع كوتينيو بشكل نهائي مقابل ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني، إلا أن توقف النشاط الكروي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على كرة القدم، قد يجعل النادي الإسباني يوافق على إعارته مرة ثانية.

لذلك سيحاول توتنام إغراء كوتينيو براتب أسبوعي ضخم يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني ليتساوى مع نجم الفريق هاري كين.

وسيحاول توتنام أيضا التفاوض مع برشلونة على سعر إعارة كوتينيو الذي قد يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني في الموسم.

ولن يكون توتنام هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي يرغب في ضم كوتينيو لأن التقارير الصحفية تشير إلى رغبة عدة أندية في التعاقد معه مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

ومنذ وصوله إلى برشلونة مطلع عام 2018 لم يقدم كوتينيو المستوى المتوقع له.

ليخرج إلى بايرن ميونيخ بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وحتى الآن لم يحدد بايرن موقفه من تجديد إعارة كوتينيو بنهاية الموسم الحالي أم لا.

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