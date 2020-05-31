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الحلم الأمريكي يتحول إلى كابوس.. هل يحقّ لواشنطن أن تحاسب العالم على الإنسانية والحقوق في ظل ما يجري بمدنها وشوارعها؟ … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الحلم الأمريكي يتحول إلى كابوس.. هل يحقّ لواشنطن أن تحاسب العالم على الإنسانية والحقوق في ظل ما يجري بمدنها وشوارعها؟ … بقلم / محمد الامين

مشاهد الفوضى والنهب والتخريب الغاضبة والمندسّة التي نشاهدها في عدة مدن أمريكية دافعها الرئيسي هو العنصرية والاستهداف الأمني والتمييزي للمواطنين على الهوية العرقية واللون والثقافة.. اليوم نرى وجهاً قديما للمجتمع الأمريكي كان الجميع يخاله قد ذهب وولّــى واختفى بالقوانين واللوائح والنُّظُم المكتوبة، الكن الحقيقة أنه ما يزال متغلغلا بل وحاكماً ومُحدِّدا في معقل الحضارة المادية الأولى المهيمنة على العالم، والتي أقدمت في عديد المرات على استهداف بلدان وإسقاط حكومات وأنظمة واقتراف جرائم اغتيال وتصفيات سياسية بداعي تورطها في التمييز والانتهاكات.. الحضارة الأمريكية المعاصرة التي قامت على ما يسمى بـ”الحلم الأمريكي” تنتهك حقوق المكونات العرقية على في عقر دارها، وتمارس ازدواجية محرجة لمكانتها وموقعها الذي زجّت به المتغيرات الراهنة والمتسارعة في دائرة التهديد والانحسار..

هل يمكن لأمريكا اليوم أن تحاجج أحدا في الحقوق والحال أن المكوّن العرقي الأسود الذي بنى حضارتها وحمل على عاتقه أكثر المهام التاريخية مشقة وعسرا يتعرض إلى القتل على المباشر؟ وهي ليست المرة الأولى ولا الأخيرة بالطبع.. فحالات قتل السود هي الأكثر تكرارا ودموية وساديّة وبشاعة.. وعقدة التفوق العرقي ما تزال حاكمة وراسخة في أذهان ووعي النخب الحاكمة والسلطات المختلفة في أمريكا.

إن المرحلة التاريخية الراهنة في أمريكا لا يمكن إلا أن تبعث على الكثير من القلق بشأن مستقبل الحضارة الأمريكية والقوة الأمريكية، وهذا كلام يؤكده خبراؤها ومفكّروها الذين يبشرون بحقبة انهيار وسقوط تبدأ حُكمًا بالتردي القيمي والأخلاقي والاحتقان والغضب وصولا إلى مواجهة السلطة بالقوة في الشوارع.. بدأ هذا بالانحياز الممنهج للاحتلال الصهيوني لفلسطين وتأييد الكيان الإرهابي في انتهاكاته وتقتيله وتمييزه وعنصريته.. واستمر بالتآمر على الشعوب والإسهام بتدمير مكاسبها ومقدراتها وأوطانها.. وكذلك بتسليم قوة كونية عظمى لمقاليد الأمور فيها إلى طبقة سياسية عنصرية وعدوانية هي ما يسمى بالصهيونية المسيحية أو المحافظين الجدد.. لتصل إلى تصعيد شخصية جاهلة ومتغطرسة مثل دونالد ترامب إلى الموقع التنفيذي الأول في أمريكا.. وما تزال الحلقات المحرجة للقوة الأكبر في العالم متواصلة خصوصا محنة الكورونا، والخسائر المروّعة التي تسبّبت فيها السياسات العرجاء في التعامل مع الوباء..

الحضارة الأمريكية ليست في أحسن أحوالها وسط تحديات غير مسبوقة في تاريخها.. ولا شكّ أن للسقوط القيمي والأخلاقي الدور الأكبر في ذلك.. وهذا لن يمرّ دون أن يفاقم الجراح ويحوّل التردّد إلى ترهّل، فتصدُّعٍ، فضعف، كما كان عليه الأمر دائماً مع كل الحضارات السابقة والقوى المهيمنة الغابرة على مرّ التاريخ..

وللحديث بقية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • Mr. Mohamed Al-Amin Article that criticizes the discrimination vs. safety procedures in the United States. I feel that Mr. Al-Amin is sitting in his ivory castle describing something without doing any investigation. I’m not for or against what is going on but I just want to say that USA has around 330,000,000 men, women & children but has around 393,000,000 guns in the hand of the civilians. In other words every man in the US owns around 3 guns, The number of Americans in Jail is more than 1,000,000 person, more than 1,000,000 Americans were in Jail and about 1,000,000 Americans on probation. I do feel that we should discuss and understand our problems first. We spend half of our time and intelligence in trying to find how to break the law and that is shameful.

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