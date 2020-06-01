الكويت: تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية حتى 31 أغسطس المقبل

أعلن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويت ية العميد توحيد الكندري تمديد الإقامات وتأشيرات الزيارة المنتهية لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك نظرا لوقف معظم دول العالم للطيران التجاري، لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الكندري – في تصريح لتليفزيون الكويت مساء اليوم الأحد – “إنه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويت ي أنس الصالح، سيتم تمديد جميع الإقامات وتأشيرات الزيارة التي انتهت اليوم الموافق 31 مايو الجاري وحتى 31 أغسطس القادم”.

وأوضح أن تجديد الإقامات والتأشيرات سيتم تلقائيا من قبل وزارة الداخلية الكويت ية، دون حاجة صاحب الإقامة أو التأشيرة المنتهية للتقدم لأي جهة.

جدير بالذكر، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويت ي كان قد أصدر قرارا نهاية إبريل الماضي بتمديد جميع الإقامات وتأشيرات الزيارة المنتهية حتى 31 مايو الجاري، نظرا لوقف معظم دول العالم للطيران التجاري لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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