نانسي بيلوسي: لا ينبغي للرؤساء الأمريكيين تأجيج الشعلة

قالت نانسي بيلوسي ، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إنه لا ينبغي للرؤساء الأمريكيين «تأجيج الشعلة» والتركيز بدلاً من ذلك على «توحيد بلادنا».

وأضافت رئيس مجلس النواب، في تصريحات لـ«إيه بي سي»، «لإن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين السابقين كانوا “قوة موحدة” في الولايات المتحدة وجلبوا “الكرامة إلى أمريكا ».

وتابعت: «لقد رأوا مسؤوليتهم في أن يكونوا رئيس الولايات المتحدة، وأن يوحدوا بلادنا وليس أن يؤججوا اللهب».

وقارنت ذلك مع خطاب ترامب ، قائلة: إن تغريداته بمثابة «طعم» لإلهاء الجمهور عن القضايا التي تكمن في جذور الاحتجاجات التي أثارها وفاة جورج فلويد في حجز شرطة مينيابوليس.

وأضافت: «أعتقد أن أخذ طعمه مرارا وتكرارا هو مجرد هدية له؛ لأنه يريد دائما صرف الانتباه عن سبب الرد».

وردت بيلوسي على سؤال حول تغريدة ترامب قائلة: إن «اللهب يؤدي إلى إطلاق النار» بقولها إنها «لا تولي الكثير من الاهتمام لما يقوله الرئيس».

كما استشهدت ببيان الرئيس السابق أوباما، يوم السبت، قائلة: إن البلاد بحاجة إلى «خلق» وضع طبيعي جديد، لافته إلى أن الوضع الطبيعي لم يكن رائعا بالنسبة للكثير من الناس.

ودعت بيلوسي، البلد إلى «التكاتف والصلاة» حول كيفية وضع خلافاتنا جانبا.

وردت بيلوسي الأسبوع الماضي على مقطع الفيديو المتفرج الذي يظهر احتجاز فلويد البالغ من العمر 46 عامًا على يد الشرطة، قائلة: إن «فلويد، قتل على شاشة التليفزيون».

يظهر الفيديو فلويد، وهو رجل أسود غير مسلح، تم اعتقاله من قبل الضابط السابق ديريك تشوفين، الذي ركع على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا، بينما قال فلويد: إنه لا يستطيع التنفس وأصبح لا يستجيب.

وتم طرد تشوفين، إلى جانب ثلاثة ضباط آخرين ساعدوا في الاعتقال الأسبوع الماضي، وفي يوم الجمعة، تم اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية.

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