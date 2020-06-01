الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين أمام البيت الأبيض

تقدمت قوات الشرطة في الولايات المتحدة لإخلاء محيط البيت الأبيض من المتظاهرين قبل بدء سريان حظر التجول، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقال مراسل RT في واشنطن، إن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

وأضاف أن المتظاهرين تراجعوا بسبب استخدام قوات الأمن للغاز ورذاذ الفلفل والأعيرة المطاطية ضدهم.

ويبدأ حظر التجوال الذي أعلنته السلطات في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر مطلعة أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض نقلوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض كان يستعمل سابقا خلال الهجمات الإرهابية. جاء ذلك بعد أن تصاعد التوتر خارج أسوار البيت الأبيض من قبل المحتجين على مقتل مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء أثناء اعتقاله بعنف من جانب الشرطة.

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