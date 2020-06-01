فرض حظر التجوال في واشنطن إثر اندلاع مصادمات بمحيط البيت الأبيض

اندلعت مصادمات في محيط البيت الأبيض ، في وقت متأخر اليوم الأحد، بتوقيت واشنطن ، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

وتجددت التظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض في ظل مواجهات مع قوات الأمن.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأميركية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

وكان ترامب قد دعا الأحد، إلى مزيد من «القوة والنظام» بمواجهة المتظاهرين واستخدمت قوات الأمن قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

وأعلن فرض حظر التجوال في واشنطن وفقا لإعلان عمدة بلدية العاصمة موريل باوزر، الذي قال على «تويتر» إن حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة 11 مساء الأحد حتّى الساعة 6 صباح الإثنين، وقد وجه بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم الشرطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا