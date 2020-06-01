الحكم بالسجن 20 عاماً لأجانب أداروا سجناً سرياً في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :
أصدرت محكمة ميسينا في جزيرة صقلية الإيطالية حكما بسجن 3 أجانب مدة 20 عاماً على خلفية ارتباطهم بجرائم إتجار بالبشر واختطاف وتهريب وتعذيب مهاجرين غير شرعيين في ليبيا.
المحكومون هم المدعو محمد كوندي الملقب بـ”سواريز” ويحمل الجنسية الغينية ويبلغ من العمر 27 سنة، والمدعو حميدة أحمد، مصري الجنسية وهو بعمر الـ26 سنة، إضافة إلى المدعو محمود أشويا، وهو مصري الجنسية أيضاً ويبلغ 24 عاما.
وقام المتهمون الثلاثة بإدارة سجن سري يتبع جهات وصفتها المحكمة بالـ”إجرامية” في مدينة الزاوية، وأشرفوا على عمليات استقطاب اللاجئين المستعدين للمغادرة إلى إيطاليا واحتجازهم بالقوة ومن ثم مقايضتهم بإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية، بحسب ما خلصت إليه التحقيقات.
وأشارت المحكمة إلى أن المهاجرين الذين وقعوا بين يدي المتهمين الثلاثة قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والضرب، ورؤوا زملائهم السجناء يموتون أمام أعينهم.
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