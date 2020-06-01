الحكم بالسجن 20 عاماً لأجانب أداروا سجناً سرياً في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت محكمة ميسينا في جزيرة صقلية الإيطالية حكما بسجن 3 أجانب مدة 20 عاماً على خلفية ارتباطهم بجرائم إتجار بالبشر واختطاف وتهريب وتعذيب مهاجرين غير شرعيين في ليبيا.

المحكومون هم المدعو محمد كوندي الملقب بـ”سواريز” ويحمل الجنسية الغينية ويبلغ من العمر 27 سنة، والمدعو حميدة أحمد، مصري الجنسية وهو بعمر الـ26 سنة، إضافة إلى المدعو محمود أشويا، وهو مصري الجنسية أيضاً ويبلغ 24 عاما.

وقام المتهمون الثلاثة بإدارة سجن سري يتبع جهات وصفتها المحكمة بالـ”إجرامية” في مدينة الزاوية، وأشرفوا على عمليات استقطاب اللاجئين المستعدين للمغادرة إلى إيطاليا واحتجازهم بالقوة ومن ثم مقايضتهم بإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية، بحسب ما خلصت إليه التحقيقات.

وأشارت المحكمة إلى أن المهاجرين الذين وقعوا بين يدي المتهمين الثلاثة قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والضرب، ورؤوا زملائهم السجناء يموتون أمام أعينهم.

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