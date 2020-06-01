تخفيف إجراءات الحظر على بعض الأنشطة الاقتصادية

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف حسن بيت المال، في خطاب أرسله إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» يوم الأحد، 31 مايو 2020 ، بإعادة النظر في إجراءات الحظر المفروضة على بعض المهن والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وتضمن الخطاب: «وحيث إن مدة الحظر قد طالت وأصبحت عبئًا على الكثير من المواطنين أصحاب المهن والأنشطة الاقتصادية الخاصة، التي تعتبر في معظم الحالات مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرهم، نأمل من اللجنة الموقرة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني وما يترتب على الاستمرار في تطبيق الحظر بنفس المعايير والشروط. وبذلك نرى السماح لأصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم أثناء فترة السماح بالتجول، وعلى سبيل المثال لا الحصر (أصحاب ورش صيانة السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأصحاب ورش النجارة والحدادة العامة وأصحاب محلات بيع وصيانة الإطارات.. إلخ)».

ورأى عميد بلدية طرابلس المركز أن «هذه الأعمال لا يترتب على نشاطها أي ازدحام أو اتصال مباشر بين المواطنين، أكثر مما هو عليه في الأماكن الأخرى المسموح بها».

وقال في الخطاب نفسه إن «أصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري العقود وغيرها، ينطبق عليها ما سبق ذكره أعلاه، إضافة إلى المقاهي والمطاعم التي نرى إمكانية تفعيلها وفق نظام توصيل الطلبات ومنع تواجد الزبائن بداخلها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا