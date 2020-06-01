بدأ الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في العودة من عمان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السفارة الليبية في سلطنة عمان إجراء الكشف الصحي الخاص بفيروس كورونا لليبيين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في أحد فنادق السلطنة.

وفي 28 مايو، أفادت السفارة الليبية بمسقط ببدء الكشف الطبي في اليوم الأخير من شهر مايو على المواطنين الليبيين في فندق المروج جراند ببوشر، وتطبيق الشروط التي حددتها الدولة الليبية والتي تبدأ بالحجر الصحي 14 يوما داخل فندق مع توفير إقامة كاملة وإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا قبل الدخول للحجر، وكذلك في اليوم الأخير قبل العودة إلى الأراضي الليبية .

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