اللجنة العليا لمكافحة الأمراض توصي بمنع التنقل بين المدن

ايوان ليبيا – وال :

أوصت اللجنة العليا لمكافحة الأمراض في اجتماعها الذي عقد بمقر المركز الوطني مساء أمس الأحد بعدة إجراءات على رأسها منع التنقل بين المدن الليبية في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت اللجنة في نص توصياتها التي أرسلتها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الى ضرورة حظر التجول بين مناطق الحنوب عن بعضها البعض من حيث التنقل والحركة وبشكل كلي , وعزل المناطق الموبوءة داخل المدينة عن بعضها البعض اضافة الى منع حركة الدخول والخروج بين كافة المدن الليبية منعا لانتشار الوباء لمدة 10 أيام.

واستثنت توصيات اللجنة من ذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والاتصالات وحركة الشحن فيما يخص توريد وتوزيع المواد والسلع الغذائية.

كما ناقشت اللجنة العليا في اجتماعها الذي حضره رئيس اللجنة العلمية الاستشارية مسالة العالقين بالخارج, حيث تم الاتفاق على استبدال الإجراءات المتخذة في عملية عودة العالقين من حجر خارج البلاد إلى حجر داخل ليبيا وفقا للمعايير الفنية الاحترازية.

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