الطيران المدني الكويتية: 1643 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة ومرسى علم عبر 7 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويت ية اليوم الإثنين، مغادرة 1643 من العالقين المصريين في الكويت إلى القاهرة ومرسى علم؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويت ية – في بيان صحفي، تلقي مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن هناك 6 رحلات ستقلع اليوم إلى القاهرة، منها 3 رحلات لشركة مصر للطيران، ورحلتين لشركة طيران الجزيرة، ورحلة لشركة الخطوط الجوية الكويت ية، بالإضافة إلى رحلة إلى مرسى علم على متن خطوط شركة طيران (إير كايرو).

وأضافت أن أول الرحلات الـ7 ستقلع الساعة 10 صباحا باتجاه القاهرة، فيما ستكون الثانية في 10.30 صباحا، في حين ستقلع الرحلة الثالثة باتجاه مرسى علم في الساعة 11.15 صباحا، بينما تقلع الرحلة الرابعة باتجاه القاهرة الساعة 3 عصرا، والرحلة الخامسة الساعة 6 مساء، لتختتم الرحلات بالرحلتين السادسة والسابعة في تمام 10 مساء باتجاه القاهرة.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت ، قد أعلنت في بداية شهر مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويت يين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويت ي بالبيانات الخاصة بهم، والتي تم موافاة القاهرة بها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا