النيجيري مستمر في أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد إعارة إيجالو

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي الاتفاق مع شنجهاي جرينلاند شينوا الصيني على تمديد فترة تواجد المهاجم النيجيري في أولد ترافورد حتى 31 يناير 2021.

وكان مقررا نهاية فترة إعارة إيجالو لمانشستر يونايتد بنهاية مايو 2020، لكن الشياطين الحمر قرروا الحفاظ على المهاجم النيجيري.

وبذلك، يحافظ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على قوته الهجومية استعدادا لاستكمال الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الجاري.

كان إيجالو انضم ليونايتد في يناير الماضي على سبيل الإعارة، لتعويض فترة إصابة ماركوس راشفورد الطويلة.

وقدم إيجالو صاحب الـ30 عاما أداء رائعا في انطلاقته مع يونايتد، حيث سجل 4 أهداف خلال 8 مشاركات.

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