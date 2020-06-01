كلوب يتحدث في ذكرى التتويج بدوري الأبطال

شكلت الأحداث قبل وأثناء وبعد الأول من يونيو 2019، أجزاء مهمة من مسيرة كلوب، وهي تلك الليلة التي انتزع فيها هو ولاعبيه لقب دوري الأبطال بالفوز على توتنام.

الفوز 2-0 على توتنام بهدفي محمد صلاح وديفوك أوريجي، فتح الطريق أمام ليفربول للفوز بثلاث بطولات متتالية. عقب دوري الأبطال توج الريدز بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، ثم حصد كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بالفوز على فلامنجو البرازيلي.

كل ما يلي على لسان كلوب في حواره مع موقع ناديه بمناسبة الذكرى الأولى لبطولة دوري الأبطال السادسة للريدز:-

“كان لدي الوقت الكافي خلال فترة البقاء في المنزل لذلك شاهدت جميع مباريات دوري الأبطال مجددا”.

“لم أشاهد الكثير مما قام به الأولاد من مقابلات ومواقف لطيفة، وما فعله المشجعون، لذلك كان هناك الكثير لمشاهدته خلال فترة البقاء في المنزل وقد فعلت ذلك”.

“الآن أود قول إنني عرفت ما فعله الجميع حول العالم وقد استمتعت به كثيراً”.

“نعمل جميعاً ونأمل أن نفعل الشيء ذاته مرة أخرى. سنعمل على ذلك لأنه كبير جدا. نتمنى أن نتمكن من القيام بأشياء مماثلة مرة أخرى”.

“الوقت يمر بسرعة، هكذا هو الأمر. قبل عام خضنا هذه المباراة. أصبحت واحدة من أكبر الأيام في حياتنا. كانت حقاً تجربة رائعة ومثيرة”.

“بات في إمكاننا بعدها لعب السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، وكان الأمر رائعاً. في المرة القادمة حينما نكون في وضع مماثل سوف أتطلع إلى الأمر أكثر مما فعلت سابقاً، لأنني أعرف الآن كيف شعرت عندما فزت”.

“كل شيء بدأ مع دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك ضخماً. يوم عظيم. قبل عام كنا في المدينة، قبل عام كان العالم مكان مختلف، هذا صحيح، لكننا سنصل إلى هناك مرة أخرى ولا يمكننا الانتظار لتحقيق ذلك”.

“أنا متأكد بنسبة 100% أن الكثير من الناس في إمكانهم رواية قصص عن نهائي 2005. الأمر واضح، نحن نجمع القصص ونخبرها لأشخاص أخرين”.

“أنا سعيد لأننا جزء من هذه القصص. لا أحد يتحدث عن النهائيات التي نخسرها، أعرف ذلك بنفسي ولا بأس. سيتحدث الناس لفترة طويلة طويلة حول هذه المباراة النهائية”.

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