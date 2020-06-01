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إدانة فلسطينية لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لهدم 200 منشأة في القدس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية” بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة بالقدس المحتلة.
وأوضحت وزارة الخارجية- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن القرار يعني السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين، في وقت تصعد به سلطات الاحتلال من بناء عديد المناطق الصناعية للمستوطنين والإسرائيليين، في إطار مخطط استعماري يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها.
وأشارت إلى وجود اعترافات بتبني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال في القدس والأغوار منذ زمن بعيد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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