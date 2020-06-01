ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات لليوم العاشر على التوالي

أعلنت السلطات الصحية الماليزية اليوم الإثنين، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا ، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال عشرة أيام متتالية منذ يوم 23 مايو الماضي.

وقال مدير عام الصحة الماليزية، نور هشام عبدالله – في مؤتمره الصحفي اليومي بخصوص مستجدات كورونا – إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس يظل حتى الآن عند 115 حالة، أو ما يعادل 1.46 في المائة من الإصابات الإجمالية البالغ عددها 7 آلاف و857 حالة.

وأضاف – بحسب ما نقلته وكالة أنباء “برناما” الماليزية – أن 26 حالة من الإصابات الجديدة كانت قادمة من الخارج، و12 منها كانت متفشية محليا منها 6 إصابات بين المواطنين و6 أخرى بين الأجانب، مشيرا إلى أن عدد الحالات المتلقية للعلاج والمعزولة في المستشفيات بلغ 1338 حالة، بمن فيهم 8 مرضى تحت العناية المركزة.

ونوه المسئول الماليزي إلى أن حالات الشفاء قد ارتفعت إلى 6 آلاف و404 حالات، بعد تعافي 51 شخصاً وخروجهم من مستشفيات العزل اليوم، ويمثل هذا العدد 81.5 في المائة من إجمالي الإصابات.

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