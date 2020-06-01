رئيس الوزراء المصري يُحذر من “التقاعس الطبي” في مواجهة فيروس “كورونا”

القاهرة 01 يونيو 2020 (وال)- حذّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الاثنين، من أي تقاعس من الفرق الطبية في مواجهة وباء كورونا.

وقال مصطفى مدبولي – خلال اجتماع مجلس المحافظين – إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء، وذلك بعد ارتفاع أرقام الإصابات خلال الأيام الماضية خاصة خلال عطلة عيد الفطر، مشددًا في الوقت ذاته على إن الأمر يتطلب “المتابعة الشديدة” على مدار اليوم.

وأضاف مدبولي أنه حتى يوم 31 مايو، كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس، موضحًا أن محافظة القاهرة استحوذت وحدها على أكثر من 50 بالمائة من أعداد المصابين.

وأشار مدبولي إلى أن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية، تأتي تاليًا في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات.

وأوضح مدبولي أنه خلال المرحلة الماضية، كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام؛ تم اتخاذ قرار قبل العيد بضم عدد أكبر من المستشفيات، ليصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة الصحة، بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج لمصابي كورونا.

وتطرق مدبولي إلى أنه تم تفعيل هذه الخطوة؛ في عدد كبير من المحافظات، ويتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه رئيس الوزراء المصري، المحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات؛ ضمن لجنة إدارة الأزمة بكل محافظة؛ والتي تضم مسؤولي المحافظة ووزارة الصحة والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون المتابعة “بمنتهى القوة وأن تتكرر على مدار اليوم”.

وأكد مدبولي على ضرورة التعامل “بحسم”؛ مع ما قد يواجهونه من عدم التزام أي من الأطقم الطبية بالتواجد في مواعيد النوبات الخاصة بهم في المستشفيات.

وشدّد مدبولي على ضرورة “الاطمئنان بشكل يومي على توافر المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات التابعة لكل محافظة، وأن يتم طلب تقرير يومي بحجم الإمدادات المتوافرة بها، بحيث يكفي هذا الحجم الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وألا يكتفي أي محافظ بالتأكد من توافرها في المخازن فقط، بل يجب التأكد من وصولها إلى الأطقم الطبية”.

وقال مدبولي: “لكم كامل الصلاحيات في التعامل بمنتهى الحسم مع هذا الملف، لأن هذه المرحلة لا تحتمل أي تقاعس في أداء أي مسؤول من القائمين على مواجهة أزمة انتشار جائحة كورونا”. (وال- القاهرة) ر ت

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