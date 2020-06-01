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ايقاف عملية حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق جميع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا، بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي  فائز السراج.

وأشارت الوزارة  إلى عدم ترتيب أي التزامات مالية في هذا الشأن اعتبارا من تاريخ 31 مايو 2020م، باستثناء السفارات والقنصليات التي صدرت لها موافقة مسبقة من المجلس الرئاسي، وباشرت فعليا في حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا دون غيرهم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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