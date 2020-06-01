الحاسي يحذر من الإمكانيات الضعيفة في سبها لمواجهة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة أن البؤرة الوبائية الخاصة بانتشار فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا حاليًا تكمن في مدينة سبها وبعض المناطق المجاورة في الجنوب الغربي، مشيرة إلى أن الحالة الوبائية في المدينة استثنائية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة، الدكتور أحمد الحاسي خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن الوضع الوبائي الذي ظهر في طرابلس وبنغازي كان مختلفًا عن سبها، وذلك لوجود حالة صفرية في المدينتين، بينما سبها ليس بها حالة صفرية، مضيفًا: «هذا يعني انتشارًا محليًّا للوباء، وهو من الصعب السيطرة عليه بسهولة، فمن الصعب التوصل إلى الحالة الصفرية».

وأضاف أن الإمكانات لا تزال ضعيفة والفرق الطبية قليلة «ولكننا نحاول معرفة مصدر العدوى بكل الطرق الممكنة»، لافتًا إلى أن سبب العدوى قد لا يكون قادمًا من الشمال سواء الشرقي أو الغربي، إذ أنه يمكن أن تكون الحالة الصفرية قدمت من الدول الجنوبية عبر أحد المنافذ، ويمكن أن تكون من تشاد أو النيجر.

وشدد على ضرورة التحكم في المنافذ والممرات الخاصة بالجنوب الليبي للتحكم في هذه البؤرة، موضحًا أنه حتى الثالثة ظهر أمس الأحد، بلغ عدد الحالات في سبها 202 حالة اشتباه، 48 حالة موجبة، و154 حالة سلبية، والوفيات حالتان، واحدة منهما فقط موكدة والأخرى لم تسجل على أنها إصابة بـ«كوفيد- 19».

وبخصوص الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة في سبها، قال الحاسي إن هناك قسمًا للعزل يضم 11 فردًا فقط من الأطقم الطبية بين طبيب وممرض وأخصائي تخدير، مؤكدًا أن الجنوب الغربي يجب عليه المساعدة في الأطقم الطبية حتى يمكن السيطرة على الوضع الوبائي.

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