مخالفات خطيرة بحق الموظفين في المؤسسة الوطنية للنفط

ايوان ليبيا – وكالات :

استنكرت النقابة العامة للنفط، إلزام شركات- لم تحددها- موظفيها الحضور لأعمالهم بساعات دوام كاملة دون مراعاة سلامتهم ولا القرارات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي التي تنص على تقليص عدد العاملين في الحقول والمقرات النفطية والرئيسية للشركات.

وأوضحت النقابة في بيان، أن هذه الشركات تهدد موظفيها الذين لم يلتزموا بالحضور الكامل بقطع مرتباتهم، مبينة أن هذه التجاوزات “خطيرة” ومن شأنها أن تقوض جهود المؤسسة والجهات المسؤولة في الدولة في تنفيذها خطط وإجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وكان عضو الإعلام في النقابة العامة لعمال النفط، لؤي داوود قد كشف أن أغلب الشركات النفطية لم تصرف لعامليها مرتبات شهر أبريل الماضي.

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