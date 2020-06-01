رصد طائرة تركية تنفذ مهمة مراقبة قبالة السواحل الليبية

ايوان ليبيا – أوج :

رصد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، تنفيذ طائرتين لمهمتي مراقبة واستطلاع قبالة السواحل الليبية؛ إحداها تركية، والثانية تحمل علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع أن الطائرة التركية من طراز بوينج E-7T وتحمل الرقم 13-0001 – نداء TURAF18 من 131 Filo، غادرت من مدينة قونية التركية.

وأضاف أن الطائرة التركية نفذت مهمة مراقبة بين مالطا وليبيا، حيث وصلت إلى المنطقة حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا وما زالت المهمة جارية.

وأكد أن الطائرة الثانية التي تحمل علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي من طراز DA62 G-WKTI، هبطت في مطار لوكا جنوب جزيرة مالطا الساعة 11:50 بتوقيت وسط أوروبا، بعد تنفيذ مهمة فوق ليبيا شرق طرابلس قبالة القرة بولي استغرقت 6 ساعات.

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