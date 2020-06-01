الكونغو تُعلن عن تفش جديد لوباء إيبولا” في البلاد

كينشاسا 01 يونيو 2020 (وال)- أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم الإثنين، عن “تفش جديد لوباء إيبولا” في شمال غرب البلاد.

وقال الوزير إيتيني لونغوندو – في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كينشاسا – “تُوفي أربعة أشخاص”.

وأضاف إيتيني لونغوندو أن “المعهد الوطني لأبحاث الطبي الحيوي، أكد لي للتو أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا”.

وأشار إيتيني لونغوندو إلى أنه لا يزال وباء إيبولا منتشرًا في شرق البلاد، حيث أودى بحياة 2280 شخصًا منذ أغسطس عام 2018.

ويسبب فيروس “إيبولا” مرضًا حادًا وخطيرًا، يُودي بحياة الفرد في أغلب الأحيان إن لم يتلق علاجًا جيدًا في الوقت المناسب.

وقد ظهر فيروس “الإيبولا” لأول مرة عام 1976، في إطار فاشيتين اثنتين اندلعتا في آن واحد، إحداهما في نزارا بالسودان والأخرى في يامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي اندلعت في قرية تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه.

وينتقل فيروس الإيبولا إلى تجمعات السكان البشرية عن طريق ملامسة دم الحيوانات المصابة بعدوى المرض، أو إفرازاتها أو أعضائها أو السوائل الأخرى من أجسامها، مثل قردة الشمبانزي، والغوريلا، وخفافيش الفاكهة، والنسانيس، وظباء الغابة، وحيوانات النيص، التي يُعثر عليها معتلة أو نافقة في الغابات الماطرة. (وال- كينشاسا) ر ت

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