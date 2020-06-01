إيران تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس “كورونا” منذ شهرين

طهران 01 يونيو 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، تسجيل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس “كورونا” المستجد منذ نحو شهرين، بعد تأكيد إصابة نحو 3 آلاف شخص بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي – بحسب وكالة فرانس برس – “يبدو أن الناس يظنون أن فيروس كورونا المستجد انتهى لكنه ليس كذلك، ويمكن أن نشهد في أي لحظة ذروة (أخرى) خطيرة”.

وحذّر الوزير الإيراني من تجاهل إرشادات الوقاية من الفيروس، مضيفًا: “إذا لم يحترم الناس التدابير الصحية … فلنعد أنفسنا للوضع الأسوأ”.

وبدأت إيران؛ هي واحدة من أشد البلاد تضررًا من الفيروس في المنطقة، تخفيف إجراءات العزل العام في أبريل، بعدما انخفض أعداد الوفيات، لكن شهر مايو؛ شهد زيادة طفيفة في معدل حالات الإصابة، مقارنة بتلك المسجلة في الفترة من منتصف إلى أواخر أبريل، مما عزته الحكومة إلى زيادة الفحوص.

كما سجلت إيران 154 ألفًا و445 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى الاثنين، بزيادة قدرها 2979 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت عدد 81 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي بذلك إلى 7878.

وعاد موظفو الحكومة إلى العمل، وفُتحت المساجد لأداء الصلاة يوميًا منذ يوم السبت الماضي، في إطار تخفيف إجراءات العزل العام، لكن السلطات اضطرت إلى معاودة فرض قيود في إقليمي خوزستان وسيستان وبلوخستان الجنوبيين، في منتصف مايو، بعد زيادة طفيفة في عدد الحالات هناك.

وقال وزير الصحة: “لا يزال أمامنا طريق طويل في حربنا ضد الفيروس .. ولابد من احترام جميع التدابير الصحية”. (وال- طهران) ر ت

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