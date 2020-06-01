بيريز يعلنها رسميا: ريال مدريد يستكمل الدوري على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

وذكر بيريز الخطوة المرتقبة في خطاب مُرسَل إلى أعضاء النادي، نقلته صحيفة ماركا.

وقال بيريز في الخطاب: “مع عودة الدوري الإسباني مجددا، فالمباريات المتبقية على ملعبنا ستقام على ألفريدو دي ستيفانو في مدينتنا الرياضية”.

وأضاف: “القرار سيسمح لنا بالتقدم في أعمال التجديد والتطوير لملعب سانتياجو برنابيو”.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت نية ريال مدريد تغيير ملعبه في المباريات المتبقية بالدوري الإسباني، قبل أن يؤكد بيريز النبأ رسميا.

ويلعب ريال مدريد أول مباراتين بعد استئناف النشاط في مواجهة إيبار وفالنسيا على التوالي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويتبقى لـ ريال مدريد 6 مباريات هذا الموسم في ملعبه، أمام أندية: إيبار، وفالنسيا، ومايوركا، وخيتافي، وألافيس، وفياريال.

ولا يعد ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يسع 6 آلاف متفرج، غريبا على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

فقد كان ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب الذي بدأ من خلاله زيدان مسيرته التدريبية مع ريال مدريد كاستيا بين 2014 وحتى توليه مهمة الفريق الأول في الأيام الأولى لعام 2016.

كما سبق للقائد سيرخيو راموس اللعب عليه في يوم افتتاحه بشهر مايو 2006 وقتما واجه ريال مدريد نظيره ستاد ريمس الفرنسي في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 1956، يومها سجل القائد الأندلسي هدف الميرنجي الأول في الفوز 6-1.

ويضم ريال مدريد في صفوفه 8 لاعبين سبق لهم اللعب في ريال مدريد كاستيا على نفس الملعب، هم: داني كارباخال، وناتشو فيرنانديز، وكاسيميرو، وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس.

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