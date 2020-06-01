مُكتشف الظاهرة رونالدو يروي صدمته عندما شاهده لأول مرة

براندتس سافر إلى البرازيل وشاهد رونالدو خلال تواجده في كروزيرو، ليضمه النادي لاحقا ويكون أيندهوفن أولى محطات رونالدو الأوروبية.

وصرّح براندتس لموقع “Voetbal” الهولندي: “أنا من اكتشف رونالدو وعرضه على أيندهوفن، هذا الفضل يُنسَب عادةً لـ بييت دي فايزز، لكني أنا من ذهبت إلى البرازيل عام 1993 وشاهدته يتدرب ويلعب لشهرٍ كامل”.

وأضاف: “لم أصدق ما رأيته، كان قويا بدنيا، وشرسا، ولديه سرعة هائلة، وتسديدات قوية، وقدرات تهديفية عظيمة، كان من كوكب آخر”.

وأكمل: “على الفور شككت في عمره، لم يكن منطقيا للاعب بهذه الإمكانات أن يبلغ 16 عاما”.

وأتم: “أيندهوفن انتظر طويلا، 10 أشهر تقريبا، حتى انضم رونالدو لقائمة البرازيل في كأس العالم، وعندها تحرك النادي ودفع 14 مليون جيلدر (عُملة هولندا) لشرائه”.

رونالدو كان متواجدا في قائمة البرازيل التي توجت بكأس العالم 1994 على أرض الولايات المتحدة رغم مشاركته في دقائق معدودة، لكنه انتقل بعدها إلى أيندهوفن وبدأ معه رحلة الانفجار.

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