أس تكشف عن خطوة من ميسي للبقاء في برشلونة

الصحيفة كشفت عن أن ميسي لم يفعّل الشرط الموضوع في تعاقده، الذي يسمح له بالرحيل مجانا عن برشلونة حال إخطاره النادي قبل 1 يونيو.

ومع انتهاء مايو دون إقدام ميسي على تلك الخطوة، يكون أسطورة برشلونة مستمرا بين صفوف الزعيم الكتالوني لموسمٍ إضافي على الأقل.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى صيف 2021، ويحق له التوقيع مجانا لأي نادٍ في يناير المقبل للانتقال إليه نهاية الموسم.

وذكرت الصحيفة أن ناديي مانشستر سيتي، وإنتر ميلان، كانا مترقبين أي إشارة من ميسي للتحرك، لكنه أغلق الباب في وجه رحيله عن برشلونة.

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