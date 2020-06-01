الإمارات: تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، تسجيل 635 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ، ليصل إجمالي الحالات إلى 35,192 حالة إصابة.

وقال الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي ، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإمارات ية – إن الجهات الصحية أجرت أكثر من 650 ألف فحص ل مرض كوفيد19 خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 18,338 حالة، بعد تسجيل 406 حالات شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، لافتة إلى تسجيل وفاة شخصين من المصابين ب مرض كوفيد19 ، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 266 حالة.

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