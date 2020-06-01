المغرب: 434 حالة شفاء من كورونا خلال يوم واحد وتسجيل 26 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة المغرب ية.aspx’> الصحة المغرب ية ، اليوم الإثنين، تسجيل 434 حالة شفاء فى دفعة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية منذ بداية الحالة الوبائية في أرجاء المملكة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5893 حالة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة، تواصلت نسبة الوفيات في الانخفاض بشكل كبير في المغرب ؛ إذ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 205 حالات، بمعدل بلغ 2.6 في المائة، وهو من بين أقل معدلات الوفيات الموجودة في العالم.

وأفادت « المغرب ية.aspx’> الصحة المغرب ية »، بتسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة ب فيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 7833 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مخبرية سلبية، قد بلغ 213721 منذ بداية انتشار الفيروس ب المغرب وحتى اليوم.

وفيما يتعلق بتوزيع حالات الإصابة الجديدة ب فيروس كورونا المستجد ، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء 15 حالة، تلتها مدن مراكش وطنجة والعراش بحالتين في كل منها، ثم منطقة بني ملال خنيفرة بأربع حالات، وسيدي إفني بحالة واحدة. وأجرت المختبرات الوطنية المغرب ية خلال الـ24 ساعة الماضية 12.415 تحليلا مخبريا، جاءت نتائج 26 منها إيجابية، و12.389 سلبية. وانخفضت الحالات التي تتلقى العلاج إلى 1735 بعد توالي حالات التعافي في الأيام الماضية بشكل كبير جداً. وبلغ متوسط سن المصابين 35 سنة، منهم 61 في المائة من الرجال و39 في المائة من النساء. وفيما يتعلق بالحالات الخطيرة التي تتواجد في أقسام الإنعاش جراء “كوفيد-19” سجلت أيضا تراجعاً كبيراً، لتنحدر إلى 13 حالة فقط، موزعة بين الدار البيضاء بست حالات، وطنجة بأربع حالات، ومراكش بحالتين، ومدينة فاس بحالة واحدة.

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