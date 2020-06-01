بسبب كورونا.. ميركل تعتذر عن حضور قمة السبع الكبار

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حضور قمة مجموعة السبع الكبار التي اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدها في واشنطن نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت.

سيبرت قال إن ميركل أعربت عن امتنانها لدعوة ترامب غير أن الوضع العام المتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد يمنعها من الموافقة على المشاركة والسفر شخصيا إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في تغريدة له عزمه المضي في عقد قمة السبع الكبار،وأعلن البيت الأبيض أنها قد تعقد قبل نهاية الشهر دون ذكر تاريخ محدد.

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