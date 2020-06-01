خفض ساعات حظر التجول في مصر

القاهرة-العنوان

قررت مصر الأحد تخفيض ساعات حظر التجول الليلي ساعة واحدة في الوقت الذي سجلت فيه رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 1536 إصابة جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 24985 إصابة و959 وفاة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعديل موعد حظر التجول الليلي لينتهي في الخامسة صباحا بدلا من السادسة. وسيبدأ الحظر من الثامنة مساء بعدما كان يبدأ في الخامسة مساء طوال الأسبوع الماضي الذي شمل عطلة عيد الفطر.

وحظر التجول هو أحد الإجراءات التي تتبعها مصر لمكافحة الفيروس بجانب إغلاق المدارس والمقاهي ودور العبادة.

وأعلنت الحكومة زيادة عدد المستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا من 340 إلى 376 وذلك بخلاف منشآت مخصصة من قبل للحجر الصحي. كما زاد عدد المختبرات القادرة على إجراء فحص العينات من 49 إلى 57.

وذكر بيان للحكومة أن هناك 3539 سريرا بوحدات العناية المركزة في المستشفيات المؤهلة لعلاج مرضى فيروس كورونا و2218 جهاز تنفس صناعي.

وألمح المسؤولون إلى أنهم يبحثون تخفيف القيود تدريجيا وعودة النشاط الاقتصادي رغم تسارع عدد الإصابات المؤكدة. وسمحت الدولة بإعادة تشغيل الفنادق التي تطبق معايير الأمان مع إلزامها بكثافة استيعابية لا تزيد عن 25 بالمئة من طاقتها.

المصدر-وكالات