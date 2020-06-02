لو باريزيان: دي ماريا أصيب بالاكتئاب ويتصرف كـ الزومبي

صحيفة “لو باريزيان” أفادت أن آنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، يعاني نفسيا بسبب توقف النشاط الكروي.

وذكر التقرير أن أحد أعضاء الجهاز الطبي للنادي الباريسي، قد أظهر قلقه بشأن أنماط النوم الخاصة باللاعب.

الجناح الأرجنتيني أظهر علامات أرق، وقلق، واكتئاب مؤقت، والسبب بالطبع هو توقف النشاط الكروي.

وقد أظهرت عائلة اللاعب قلقها الشديد، وأخبرت زوجته المقربين منها أنه بات يتصرف كـ “الزومبي”.

الدوري الفرنسي شأنه شأن بقية المسابقات حول العالم، توقّف في مارس الماضي، لكن دون عودة، إذ تم إنهاء المسابقة مبكرا وتتويج باريس سان جيرمان بطلا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أبدت قلقها من انتشار الاضطرابات النفسية والقلق والاكتئاب بسبب تفشي فيروس كورونا.

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