ترامب: سأتخذ قرارا بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن

قال الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، “طالبت حكام الولايات بنشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين”.

وتابع ترامب، سأصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، سأعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن أسمح باختطاف أصواتهم.

ووصف ترامب الاحتجاجات، بتحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية، محذرا منظمي الإرهاب والمشاغبين بأننا سنحاكمهم.

وأعلن ترامب، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص، مقررا باتخاذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا