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انتشار مكثف للجيش الأمريكي في واشنطن

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أفادت شبكة سكاي نيوز، عبر موقعها على الإنترنت، عن انتشار مكثف للجيش الأمريكي في واشنطن .
وأكدت أنه يتم تفريق التظاهرات في محيط البيت الأبيض ، مع انتشار قوات الحرس الوطني في محيط البيت الأبيض .
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الاخوان وش فقر كانوا يعولوا على الامريكان بعد فشل اردوغان لانقاذهم ونسوا ان امريكا تشهد الربيع الغربى وعندهم ثورة غضب وحركة انتيفا مثل حركة 6 ابليس الارهابية التى صنعها الامريكان فى مصر !!!

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