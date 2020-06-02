أفادت شبكة سكاي نيوز، عبر موقعها على الإنترنت، عن انتشار مكثف للجيش الأمريكي في واشنطن .

وأكدت أنه يتم تفريق التظاهرات في محيط البيت الأبيض ، مع انتشار قوات الحرس الوطني في محيط البيت الأبيض .



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