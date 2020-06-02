أفادت شبكة سكاي نيوز، عبر موقعها على الإنترنت، عن انتشار مكثف للجيش الأمريكي في واشنطن .
وأكدت أنه يتم تفريق التظاهرات في محيط البيت الأبيض ، مع انتشار قوات الحرس الوطني في محيط البيت الأبيض .
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أفادت شبكة سكاي نيوز، عبر موقعها على الإنترنت، عن انتشار مكثف للجيش الأمريكي في واشنطن .
وأكدت أنه يتم تفريق التظاهرات في محيط البيت الأبيض ، مع انتشار قوات الحرس الوطني في محيط البيت الأبيض .
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الاخوان وش فقر كانوا يعولوا على الامريكان بعد فشل اردوغان لانقاذهم ونسوا ان امريكا تشهد الربيع الغربى وعندهم ثورة غضب وحركة انتيفا مثل حركة 6 ابليس الارهابية التى صنعها الامريكان فى مصر !!!
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