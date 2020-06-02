أمريكا تسجل نحو 750 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، أقل من 750 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات الناجمة عن الوباء إلى أكثر من 105 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز .

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 743 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء إلى 105.099 شخصاً.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فبلغ مساء الإثنين 1.809.109 مصابين.

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